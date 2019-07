Santos aceita valor, mas negocia percentual antes de liberar Vecchio

O Santos está perto de concluir a negociação de Emiliano Vecchio ao Al-Ittihad FC, da Arábia Saudita, em definitivo. O argentino tem contrato até dezembro deste ano.

O Peixe aceitou receber 600 mil euros (R$ 2,5 mi) pela transação, mas negocia um percentual de futura venda. Esse é o último entrave.

Vecchio está em Dubai pois tem vínculo com o Shabab Al Ahli até o fim desse mês. O meio-campista aguarda aval do Alvinegro para fazer exames médicos e assinar com o Al-Ittihad, na Arábia Saudita.

Vecchio tem 30 anos. O meia foi contratado em 2016, atuou como segundo volante e armador, porém, nunca se firmou no elenco e chegou a treinar separadamente.

Após ficar perto de negociar Vecchio, o Santos foca em encontrar equipes para Fabián Noguera, Guilherme Nunes e Bryan Ruiz. O trio também não está nos planos de Jorge Sampaoli.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com