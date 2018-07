Santos aceita proposta dos Emirados Árabes por Serginho, cedido ao América-MG

O Santos aceitou uma proposta de 2 milhões de dólares (R$ 7,7 mi) do Al Wahda, dos Emirados Árabes, por Serginho, que estava emprestado ao América-MG até o fim do ano. O Coelho alega não ter sido comunicado de forma oficial até o momento.

A negociação concluída na noite desta sexta-feira ainda prevê 20% de uma futura venda para o Peixe. O América ficará com uma pequena compensação por ter perdido o atleta antes do fim do vínculo.

Sem espaço no alvinegro com o técnico Jair Ventura, Serginho foi emprestado ao América-MG e era um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro. São sete gols em 24 partidas pelo clube mineiro na temporada.