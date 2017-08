Santistas compram 9.125 ingressos para duelo contra o Fluminense

O Santos vendeu 9.125 ingressos para a partida contra o Fluminense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, em duelo válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores das entradas variam de R$ 10 a R$ 120.

Nesta segunda, dia do jogo, a comercialização acontecerá no Pacaembu, das 10h até o término do primeiro tempo. Já na Vila Belmiro, será possível comprar os bilhetes das 10 às 13h.

Os associados do Peixe também podem comprar pelo portal Sócio Rei (www.sociorei.com.br). Por fim, os torcedores comuns podem entrar site oficial do alvinegro (www.santosfc.com.br).

Preços dos ingressos:

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – tobogã

R$ 20,00 inteira / R$ 10,00 meia – arquibancada família (portão 21)

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancadas amarela, verde

R$ 60,00 inteira / R$ 30,00 meia – arquibancada visitante (portão 22)

R$ 80,00 inteira / R$ 40,00 meia – cadeira especial laranja

R$ 100,00 inteira / R$ 50,00 meia – cadeira descoberta manga

R$ 120,00 inteira / R$ 60,00 meia – cadeira coberta azul