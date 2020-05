Sandry faz pedido tático a Jesualdo no Santos e diz: “Preciso ter mais oportunidades”

Alguns Meninos da Vila ganharam espaço sob o comando de Jesualdo Ferreira em 2020, como Arthur Gomes, Kaio Jorge, Renyer e Yuri Alberto. Enquanto isso, Sandry espera pelo dele.

O volante teve chance com Jorge Sampaoli ainda em 2019, renovou após longa negociação e esperava mais partidas no Santos nesta temporada. Ele só atuou uma vez, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians.

A expectativa de Sandry, meio-campista destaque nas categorias de base do Peixe, é ter um segundo semestre bem diferente.

“Preciso ter mais oportunidades para jogar e mostrar meu futebol. Até porque, em 12 partidas, joguei uma vez. Acho que deveria ter mais chances”, disse Sandry, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Antes da paralisação no Alvinegro e em todo o futebol brasileiro por conta do novo coronavírus, Sandry conversou com Jesualdo e fez um pedido tático ao português.

“Ele estava me colocando de segundo volante e meia-atacante, mas conversei com o professor e falei que sempre joguei de primeiro volante. É a posição que me sinto bem jogando. Durante os treinos tenho assimilado bem o esquema do Jesualdo, que é o 4-3-3”, explicou.

“A gente estava em uma crescente muito boa. E sei que estou próximo do Jesualdo me dar uma oportunidade”, completou.

Sandry reconhece o cuidado de Jesualdo Ferreira com os jovens jogadores e acreditar ser o próximo da base a se firmar entre os titulares.

“Eu não tenho dúvida. Se me derem oportunidades de jogar, irei aproveitar da melhor forma possível, sempre respeitando meus companheiros de trabalho e comissão técnica”, concluiu.

Sandry tem 17 anos e contrato com o Santos até 31 de julho de 2022. O volante tem, ao todo, quatro jogos como profissional do Peixe.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com