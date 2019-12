Sánchez fala sobre possível ida de Sampaoli ao Palmeiras: “Seria difícil enfrentá-lo”

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira, Carlos Sánchez comentou sobre a possível saída de Jorge Sampaoli do Santos. O treinador é especulado no rival Palmeiras, mas só deve definir seu futuro após o término do Campeonato Brasileiro.

Para Sánchez, o Peixe terá problemas caso enfrente um Palmeiras comandado por Sampaoli: “Seria difícil, conhece nosso time. Sabe característica de cada jogador. Seria difícil, mas se Sampaoli sair quem vier terá seu jeito de machucar o Sampaoli se enfrentarmos. Se fala da possibilidade grande e isso é pelo grande trabalho aqui. Não podemos pensar no futuro porque não sabemos o que pode acontecer”.

O meia uruguaio, no entanto, ressalta que ainda não houve nenhuma conversa entre treinador e elenco sobre o assunto: “Ele não falou nada com a gente, nem se despedido. É como ele fala, acabando o campeonato vai pensar no que fazer. Nós não temos que nos preocupar tanto com o futuro dele. Não podemos falar se fica, é decisão dele. Temos o campeão pela frente, em grande momento. Temos que terminar ano bem na nossa casa”.

Sánchez conversa com a imprensa no CT Rei Pelé. AO VIVO! #AquiÉSantos https://t.co/fMnvYa3pmH — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 6, 2019

Sánchez prega a tranquilidade ao pensar sobre o futuro, mesmo em caso de saída do Sampaoli. O atleta inclusive respondeu sobre o perfil ideal para o próximo treinador: “Difícil responder isso. Cada técnico tem sua filosofia de trabalho. Técnico que viria tentaria colocar ideia, pode ser diferente ou não em relação a Sampaoli. Vai encontrar um grupo que tem vontade de triunfar e fome de coisas importantes. História pede isso. Santos tem que ser protagonista sempre, com ideia fixa de objetivos e ganhar, que é o mais importante”.

Carlos Sánchez foi um dos protagonistas da campanha do Santos no Campeonato Brasileiro. O Peixe ainda tenta terminar a competição no segundo lugar e, para isso, deve bater o campeão Flamengo no último jogo da temporada.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com