Sampdoria avança por Léo Cittadini e negocia liberação com o Santos

A Sampdoria-ITA tem tratativas avançadas com Léo Cittadini e negocia a liberação com o Santos para o início da temporada europeia. A primeira rodada do Campeonato Italiano será no dia 19 de agosto.

Cittadini tem contrato até o fim do ano e pode assinar um pré-acordo para sair de graça a partir de janeiro. A intenção do meia, porém, é negociar pela saída antecipada, compensando o Peixe financeiramente.

Um dos empresários do meia está na Itália e conversa diariamente com o executivo de futebol do alvinegro, Ricardo Gomes. A ideia é liberar Cittadini em troca de uma parte dos direitos econômicos do atleta. A discussão desse percentual é o único entrave neste momento.

Revelado nas categorias de base do Santos, Léo Cittadini se sente (ou se sentia) desvalorizado. Não apenas financeiramente, com salário de R$ 40 mil, um dos piores do elenco profissional e o mesmo desde 2013, mas também tecnicamente, sem uma grande sequência de partidas e contestado por grande parte da torcida.

O Santos ofereceu R$ 150 mil por mês e tentou a permanência nas últimas semanas, sem sucesso. Enquanto isso, o jogador de 24 anos está à disposição do técnico Cuca e ficará no banco de reservas contra o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), em Fortaleza, na partida antecipada da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com