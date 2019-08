Sampaoli se preocupa com fator psicológico e tenta afastar dúvidas no Santos

O técnico Jorge Sampaoli está preocupado com o fator psicológico do Santos e tenta afastar qualquer dúvida sobre o trabalho realizado.

O Peixe perdeu para São Paulo e Cruzeiro, mas segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Nas primeiras conversas com o elenco depois do tropeço no Mineirão, Sampaoli buscou manter alta a questão anímica dos jogadores.

O treinador vê erros para superar, porém, destaca o bom primeiro tempo no Morumbi e a expulsão de Gustavo Henrique no primeiro minuto em Belo Horizonte. Para ele, a decisão do árbitro inviabilizou qualquer chance de voltar com pontos na mala.

Sampaoli quer a reação do time contra o Fortaleza no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Brasileirão. O treinador deve retomar o esquema tático com dois zagueiros de origem para pressionar os visitantes desde o primeiro minuto e trazer de volta o “conforto” da equipe.

“Temos que reencontrar a forma de jogo que nos trouxe a esse lugar. Jogar para frente e protagonizar dentro e fora de casa. Temos que ter força para reagir em jogos onde saímos perdendo como hoje”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva em BH.

Gustavo está suspenso, mas Felipe Aguilar e Victor Ferraz retornam. Os atletas folgam nesta terça-feira e iniciam efetivamente a preparação na quarta pela manhã. O Alvinegro tem 32 pontos, dois à frente de Flamengo e Palmeiras.

