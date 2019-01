Sampaoli explica inquietude no banco do Santos: “Sentir o jogo”

Na estreia pelo Santos contra o Corinthians, neste domingo, o técnico Jorge Sampaoli apresentou novidades táticas, como uma linha de três zagueiros, linhas altas e posse de bola elevada, e apresentou seu estilo inquieto no banco de reservas.

O argentino não parou, gesticulou, aplaudiu, foi advertido algumas vezes por quase invadir o campo e chegou a chutar copos d’água, como bem registrou o fotógrafo Mauro Horita, da Gazeta Press.

“Minha característica como técnico, há muito tempo, é de paixão e sentir jogo do banco, com muito respeito aos árbitros e às vezes até saio um pouco da área técnica”, explicou Sampaoli, em entrevista coletiva.

Antes do empate em 1 a 1 com o Corinthians, Sampaoli sentiu fortes dores de cabeça e não conseguiu ir em uma confraternização no CT Joaquim Grava. Em campo, porém, não houve incômodo que fizesse o treinador parar.