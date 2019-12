Sampaoli esboça o Santos para enfrentar a Chape; veja escalação provável

O técnico Jorge Sampaoli esboçou, no fim da tarde deste sábado, no CT Rei Pelé, o time do Santos para enfrentar a Chapecoense no domingo, na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe tem, além do próprio Sampaoli, quatro desfalques por suspensão: o zagueiro Luan Peres, o lateral-direito Pará, o meia Jean Mota e o atacante Soteldo. Gustavo Henrique e Marinho retornam. A equipe será dirigida pelo auxiliar Jorge Desio.

A provável escalação é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Tailson e Eduardo Sasha.

O Alvinegro é o segundo colocado do Brasileirão, com 68 pontos, e não pode mais alcançar o Flamengo. A Chapecoense já está rebaixada para a Série B.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com