Sampaoli elogia “compromissado” Rodrygo, “empolgante” Soteldo e “pilar” Aguilar

O técnico Jorge Sampaoli analisou a fase de Rodrygo, Soteldo e Aguilar após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Vasco na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela ida da quarta fase da Copa do Brasil.

Sampaoli explica o banco de reservas para Rodrygo em jogos recentes, mas agora o vê merecendo a vaga no time titular.

“É jovem, vai para um dos maiores clubes do mundo (Real Madrid). Temos que animá-lo para dar tudo que pode até ficar no clube. Essa condição de quase não pertencer ao clube nos obriga a pensar nos que ficam. Temos que fortalecer os que ficam. Percebi que está muito compromissado, como se não fosse ser vendido. Isso me fez colocá-lo desde o início”, disse Sampaoli.

O treinador também elogiou Soteldo e exaltou Felipe Aguilar, dois dos reforços para 2019.

“É um jogador jovem, que seguimos desde a Universidad de Chile. 21 anos, precisa melhorar algumas condições no terço final. Nos dá desequilíbrio e verticalidade, muito comprometido com a camisa. Espero muito mais como treinador, me empolga ver um Soteldo com essa verticalidade e com chances de gol. Vai por um bom caminho”, analisou.

“Absoluto, não, mas é um pilar nosso. É um jogador ganha muitos duelos, muito valente, muito comprometido. Temos bons zagueiros, mas Aguilar tem um plus que ganhou dentro de campo”, concluiu.

O elenco do Santos voltará a treinar na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Na sexta, os atletas terão folga.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com