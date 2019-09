Sampaoli diz que reforços vão mostrar onde Santos quer estar em 2020

O técnico Jorge Sampaoli falou na manhã desta quarta-feira sobre o planejamento do Santos para 2020, conduzido pelo diretor de futebol Paulo Autuori.

Sampaoli relata a dificuldade financeira do Peixe para viabilizar os reforços neste ano e vê as novas peças como termômetro para saber onde o Peixe estará na próxima temporada.

“Tratamos de superar as dificuldades do clube neste ano, sem fluxo de contratar e contratar a longo prazo, do jeito que podia por falta do tema financeiro. Temos que organizar e saber bem a realidade financeira para saber quais movimentos, com o pressuposto para 2020, que se possa ter a melhor equipe possível. Meu desejo era ganhar título em dois anos, mas está relacionado com a possibilidade de contratar jogadores com capacidade para esse lugar. Difícil alcançar só com a maneira de jogar. Com esse planejamento do Autuori, com o pressuposto para 2020, o clube precisa ver qual lugar quer ocupar. Estamos trabalhando nisso”, disse Sampaoli, em entrevista coletiva.

O contrato de Jorge Sampaoli termina em dezembro de 2020 e o presidente José Carlos Peres tenta renovar por mais duas ou três temporadas.

Autuori tem conversado com Sampaoli para tentar adiantar a próxima temporada. A ideia é ter o elenco encaminhado em janeiro. O Peixe, porém, prevê baixo investimento.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com