Salvador contra o Atlético-PR, Veríssimo afirma: “Prefiro sofrer e vencer”

Apesar da vitória por 1 a 0, na noite da última quinta-feira, o Santos foi completamente dominado pelo Atlético-PR em plena Vila Belmiro e só conseguiu a classificação para as quartas de final da Libertadores pois o Furacão parou em Vanderlei, na trave e também em Lucas Veríssimo.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Jonathan avançou com facilidade pelo lado direito e cruzou para o meio da área. Sidcley, completamente sozinho, bateu no meio do gol. Porém, se Vanderlei estava vendido no lance, foi a vez de Veríssimo colocar o peito na bola, em cima da linha, e livrar o alvinegro de ir para o intervalo em desvantagem no marcador.

Salvador contra os atleticanos, o zagueiro admitiu que o Peixe não teve uma boa atuação na última quinta-feira, mas fez questão de ressalvar que a equipe comandada por Levir Culpi conseguiu suportar a pressão e passar de fase.

“Naquele lance eu fui feliz de escolher o momento certo de entrar no gol. Tive a felicidade de tirar aquela bola. Eles têm equipe qualificada. Sabíamos que seria difícil. E foi. Nosso time tentava sair, mas estava difícil. Marcação era bem feita. Eles têm um time compacto, explorando a velocidade do Nikão. No segundo tempo conseguimos corrigir, equipe cresceu e conseguimos achar o gol da vitória. Prefiro continuar sofrendo e vencer. Se conseguirmos facilitar a partida, muito bom, mas se continuarmos sofrendo e ganhando, é isso que importa”, explicou Veríssimo em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Com a vaga garantida, o Peixe agora se prepara para encarar o Barcelona de Guayaquil na próxima fase da competição continental, em setembro. O time equatoriano passou pelo Palmeiras nos pênaltis, na última quarta-feira.

“O Barcelona é bem qualificado. Assistimos ao jogo contra o Palmeiras. Time rápido, que usa o contra-ataque. Temos que estudá-los, mas sem fugir das nossas características. Jogando nosso futebol alegre e vistoso de novo, tenho certeza que vamos conseguir a vitória e a classificação consequentemente”, concluiu Veríssimo.