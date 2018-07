Rodrygo vê Santos bem fisicamente, mas pede melhora técnica ao time

Rodrygo acredita que o Santos está em bom nível físico nesse recesso para a Copa do Mundo da Rússia e pede para o time melhorar a parte técnica antes do retorno das competições no segundo semestre.

Uma boa oportunidade será o amistoso contra o Querétaro, na terça-feira, às 23h (de Brasília), no Estádio Corregidora, no México. Diante do Monterrey, no último sábado, o Peixe perdeu por 1 a 0.

“Acredito que teremos mais um jogo difícil. Fisicamente estamos bem, mas temos que melhorar a parte técnica (devido à pausa da Copa). Mas aos poucos vamos evoluindo”, disse Rodrygo.

A joia tem nove gols em 32 jogos na temporada, mas ainda não marcou longe do Brasil. Chance de desencantar no México na “simulação” para a Libertadores da América. O alvinegro disputará as oitavas de final diante do Independiente-ARG.

“A gente sempre quer fazer gols, ainda mais por ser atacante. Espero que saia contra o Querétaro. Se não sair, espero que aconteça na Libertadores, quando jogarmos fora de casa”, concluiu.