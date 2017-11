Rodrygo admite ‘pernas bambas’ em estreia no Santos, mas diz: “Peso saiu”

O que você fazia quando tinha 16 anos? Bom, enquanto muitos prestavam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o jovem Rodrygo Goes entrava em campo pela primeira vez como jogador profissional de futebol. Tratado como a principal promessa da base do Santos dos últimos anos, o atacante fez sua estreia no último sábado, em vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A joia debutou aos 45 minutos do segundo tempo, quando o triunfo sobre o Galo já estava garantido, e o técnico Elano o chamou para entrar na vaga de Bruno Henrique. Mesmo com o nervosismo e o pouco tempo para mostrar seu futebol, Rodrygo acredita que a pressão inicial já passou.

“Passou um filme na minha cabeça. Lembrei de tudo que passei desde quando cheguei aqui, aos 10 anos de idade. Toda trajetória até esse momento tão esperado. Minhas pernas deram uma bambeada quando o professor me chamou, mas faz parte. Graças a Deus deu tudo certo, o time conquistou mais uma vitória. O peso da estreia já saiu, agora é daqui para frente”, afirmou o jovem de 16 anos.

Rodrygo foi integrado ao time principal do Peixe na última quarta-feira, ao lado do companheiro Yuri Alberto, que se recupera de desgaste físico após o mundial sub-17 com a Seleção Brasileira e só deve treinar com o grupo nesta semana.

“Fiquei admirado com cada um. Todos me trataram bem, com muita humildade. Tenho tentado, a cada dia, me aperfeiçoar em todos os aspectos dentro e fora de campo. Eles (jogadores) são exemplos para mim. Procuro fazer as coisas iguais a eles”, concluiu a promessa.