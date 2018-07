Ricardo Gomes fala em renovações para “anteontem” no Santos

O executivo de futebol Ricardo Gomes está preocupado com alguns contratos no fim no Santos, como os do zagueiro Robson Bambu e dos meio-campistas Fernando Medeiros e Léo Cittadini, todos revelados nas categorias de base.

O diretor vê o elenco enxuto e não quer perder mais opções para o novo técnico após a demissão de Jair Ventura. A prioridade é manter Cittadini, procurado por Benfica-POR e Lazio-ITA.

“Estamos atrasados em alguns pontos. Não é para ontem, é anteontem. Encontrar soluções para o mercado não nos deixe em dificuldades. Temos que formar mais, ter mais jogadores e vamos contratar mais para ter um treinador que chegue com elenco de situação de escolhas, e isso é importante. Para exigir do treinador, ele precisa ter escolhas”, disse Ricardo Gomes, em entrevista coletiva nesta segunda-feira, na Vila Belmiro.

Robson Bambu é a quinta opção para a defesa e tem contrato até o dia 10 de novembro. Fernando Medeiros, da equipe sub-23, possui vínculo até 31 de dezembro, assim como Léo Cittadini, constantemente titular sob o comando de Jair.

O capitão Renato também tem contrato até o fim da temporada, mas estuda a aposentadoria. O alvinegro também quer renovar com Diego Pituca, porém, essa transação trata de valorizá-lo financeiramente para aumentar a multa rescisória, já que a validade é até 2021.