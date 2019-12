Responsável pela contratação, diretor do Santos elogia Jesualdo: “Clube não teve dúvida”

Responsável pela contratação de Jesualdo Ferreira no Santos, o diretor William Thomas encheu o técnico português de elogios em entrevista ao “Canal 11” na última segunda-feira.

William conversava com Jesualdo há 10 dias e revela o treinador de 73 anos como prioridade da diretoria.

“Jesualdo é uma sumidade no mundo do futebol. Posso dizer que o Santos está honrado, orgulho e satisfeito por esse relacionamento, essa parceria com o professor Jesualdo. Vai agregar muito para o projeto desportivo do clube. Santos tem ambição e projetos de continuidade e crescimento. Ambição enorme de seguir crescendo na estrutura do futebol brasileiro e aumentar representatividade a nível mundial. O projeto do clube passa por visão de qualificação e capacitação dos jovens atletas. Histórico do Santos é bonito e voltado para a formação. Tivemos inúmeros grandes jogadores formados no clube. Se olharmos mais para trás, vemos grandes craques e ídolos. O que nós pretendemos é deixar esse DNA vivo e cada vez mais fortalecido”, explicou Thomas.

“Nós vínhamos conversando há 10 dias, clube não teve dúvida quando desenhou o perfil e entendeu qual era as reais necessidades. Identificamos isso na trajetória, experiência, liderança e competência das ideias do Jesualdo, desde o tático até o trabalho multidisciplinar”, completou.

Jesualdo Ferreira é técnico desde 1981 e dirigiu equipes como Benfica, Porto e Sporting em Portugal e Málaga na Espanha. Ele está livre no mercado após passagem pelo Al-Sadd, do Catar, e cogitou se aposentar recentemente. O sucesso de Jorge Jesus no Flamengo e a história rica do Santos foram incentivos para continuar.