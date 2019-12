Renyer assina contrato profissional com o Santos; veja detalhes

Destaque nas categorias de base, Renyer assinou na tarde desta sexta-feira seu primeiro contrato profissional com o Santos, válido até dezembro de 2022, com prorrogação prevista por mais dois anos.

O Peixe terá 100% dos direitos econômicos do atacante de 16 anos e estipulou multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 452 mi).

A negociação do Alvinegro com Renyer virou uma novela. O vínculo terminou no fim de outubro e ele esteve “livre” para assinar com qualquer clube por quase dois meses. Corinthians e Porto (POR) demonstraram interesse, mas a multa pela quebra do contrato de formação foi empecilho.

Inicialmente, o Santos ofereceu um salário de R$ 13 mil por três anos de vínculo, com opção de renovação por mais dois. Nesse cenário, os vencimentos subiriam para R$ 20 mil. A multa seria de 100 milhões de euros (R$ 446 mi) desde o começo. O acerto nessa semana ocorreu depois de reajuste e bônus por metas alcançadas.