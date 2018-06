Renato supera garotos e ganha elogios de Jair no Santos: “Impressionante”

Renato tem 39 anos e muitos questionam sua capacidade física para jogar no Santos. E o capitão tem uma resposta baseada no GPS. O volante foi quem mais quilômetros percorreu no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na última quarta-feira, em Itaquera. 12 em pouco mais de 90 minutos.

Além do fôlego, Renato chama a atenção do técnico Jair Ventura pela qualidade com a bola nos pés. Vale lembrar que o treinador tem a mesma idade do ídolo.

“Renato fez 12 km no GPS no último jogo. 39 anos. Minha idade! Treino na esteira e fico arrebentado. Ele joga e é quem mais corre. Bola no pé dele… Analogia de jogar de terno é sensacional. Jogou comigo no Botafogo, qualidade técnica é impressionante. Parece que dá para roubar, mas não conseguem, sempre acha uma alternativa. Teve momento muito bom, perdeu vaga, jogávamos em outra maneira, Cittadini me dava essa situação no 4-3-3, agora mudamos um pouco com dois volantes e damos mais sustentação para os quatro da frente. Renato voltou por conta de uma questão tática, Cittadini saiu por lesão também. Fico preocupado pela sequência, por não ser um menino, mas vem nos ajudando bastante”, elogiou o treinador.

Em seu melhor momento na temporada, Renato fez 18 jogos em 2018, com dois gols marcados. Atualmente, tem sido segundo volante, com Diego Pituca mais recuado enquanto Alison se recupera de lesão no joelho direito.

Renato tem contrato até dezembro deste ano e ainda não decidiu sobre a aposentadoria. O camisa 8 nunca escondeu o desejo de pendurar as chuteiras vestindo a camisa do clube do seu coração.