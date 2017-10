Renato se diz 100% no Santos e não vê folgas como vantagem para o São Paulo

O técnico Levir Culpi deve contar com Renato para o duelo do Santos contra o São Paulo, no próximo sábado, às 17h (de Brasília), no Pacaembu, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante, que entrou no segundo tempo diante do Atlético-GO, no último domingo, já se vê 100% fisicamente e provavelmente começará o clássico como titular.

“Estou 100% e pronto para jogar. A preocupação maior era se sentiria algo durante a partida do final de semana. Mas terminei o jogo sem sentir nada”, afirmou o camisa 8 em entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé.

Ao lado de Victor Ferraz e Bruno Henrique, Renato abdicou da folga dupla de Levir Culpi e seguiu treinando normalmente para ficar à disposição de Levir. O São Paulo, por sua vez, iniciou as atividades na última segunda-feira. Para o volante, porém, o período sem treinos não irá prejudicar o Santos no clássico.

“Eu, particularmente, treinei nesses últimos dias, até porque precisava recuperar minha condição física. Mas acho que isso (folgas) vai de cada treinador. Olhando pelo lado positivo esse descanso é bom para recuperar alguns atletas desgastados. Acho que isso não dá vantagem para o São Paulo”, concluiu Renato.

Com 53 pontos, o Peixe ocupa a terceira colocação no Campeonato Brasileiro e está a seis do líder Corinthians.