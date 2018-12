Renato explica negociações no Santos e diz: “O celular é meu escritório”

Novo executivo de futebol do Santos, Renato iniciou o trabalho em momento difícil: a montagem de um elenco dirigido pelo renomado técnico Jorge Sampaoli e sem grandes recursos financeiros.

Em Sevilha, na Espanha, o ídolo do Peixe garante ter muito trabalho em busca de reforços e quer novidades para acalmar o torcedor.

“Estou negociando desde que saí do Brasil. Não estou de férias porque sei da necessidade de apresentar reforços o quanto antes. Torcedor fica na ansiedade e por isso vou tirar férias só depois e nem sei quando. Temos alguns nomes e eu fico encarregado de falar com alguns, não só da Europa, mas sempre passando para o Sampaoli aprovar. Estamos trabalhando para fechar o mais rápido possível. Meu celular é meu novo escritório (risos)”, disse Renato, à Gazeta Esportiva.

Renato marcou a viagem antes de ser convidado para o cargo de gestão. Com a sua esposa e os filhos, ele divide seu tempo entre passeios e negociações. Um dos nomes na mira é o lateral-esquerdo Guilherme Arana e a ótima relação com o Sevilla pode ajudar.

O executivo retorna ao Brasil no dia 2 de janeiro, data da reapresentação do elenco profissional e do primeiro treinamento de Sampaoli. Nenhum reforço foi anunciado até aqui.