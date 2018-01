Reforços do Santos aparecem no BID e podem jogar estreia no Paulista

Jair Ventura já pode contar com Romário e Eduardo Sasha no Santos. Nessa quarta-feira, o lateral esquerdo foi apresentado oficialmente e o atacante treinou pela primeira com o grupo, em campo, depois de ser anunciado como reforço para 2018. Mais tarde, tanto um quanto o outro tiveram seus respectivos nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Assim, os dois estão liberados para estrear no Campeonato Paulista, dia 17, fora de casa, contra o Linense. A tendência é que Romário já seja escalado entre os titulares. Por outro lado, o atacante deve começar no banco de reservas. Bruno Henrique, Copete e Rodrigão estão à frente nesse momento.

Depois de se destacar pelo Ceará durante a campanha que culminou com o acesso do Vôzão à Série A do Campeonato Brasileiro, Romário foi contratado pelo Santos e assinou vínculo até 2022. Já Eduardo Sasha não teve uma temporada brilhante pelo Internacional, marcou apenas três gols em 2017, e tenta reagir na carreira agora na Baixada Santista, em empréstimo até dezembro.

Atrasado em função das eleições presidenciais, o Santos corre contra o tempo em busca de formar um plantel competitivo. A diretoria espera conseguir a contratação de um meia armador para suprir a saída de Lucas Lima e luta para tentar trazer de volta Gabriel e Robinho. O problema é o custo dos dois atacantes.

