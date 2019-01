Reforço do Cruzeiro, Dodô agradece ao Santos: “Foi um sonho”

Anunciado como reforço do Cruzeiro nesta quarta-feira, Dodô agradeceu ao Santos pelo ano de 2018, emprestado pela Sampdoria-ITA.

O lateral-esquerdo disse que viveu um sonho no Peixe e desejou sorte aos colegas nesta temporada.

“Obrigado, Santos. Obrigado à nação santista por esse ano maravilhoso juntos. Foi um sonho e uma honra vestir esse manto. Nossos caminhos se separam, mas o meu carinho e respeito por vocês permanece. Desejo um grande 2019 para o clube e para os meus ex-companheiros, que merecem e precisam do apoio de vocês. Um abraço, Dodô”, disse Dodô, em suas redes sociais.

Dodô vai para o Cruzeiro também por empréstimo de um ano. O Santos não chegou a um acerto pelo salário do lateral. No contrato do Peixe, a Sampdoria pagava 80% dos vencimentos.