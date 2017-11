Recém-promovidos, Rodrygo e Yuri Alberto são ‘batizados’ no Santos

Um ritual que começou lá por meados de 2011, com Neymar, segue acontecendo no Santos. Rodrygo e Yuri Alberto, atacantes promovidos da equipe sub-17 ao elenco profissional nas últimas semanas, foram ‘batizados’ no último domingo.

Relacionados para o jogo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, os dois tiveram os cabelos raspados e depois discursaram para o elenco santista.

Por fim, os atacantes se autonomearam de “Carecão e Carequinha” e cantaram juntos “O dia em que eu saí de casa”, de Zézé Camargo e Luciano, enquanto o elenco estava concentrado.

A dupla se destaca na equipe sub-17 do Peixe, considerada uma das melhores gerações desde Diego e Robinho. Rodrygo é rápido e driblador. Yuri é um centroavante matador, tendo marcado mais de 80 gols nas categorias de base.