Quaresma exalta Jesualdo, do Santos: “Vi transformar normais em craques”

Ricardo Quaresma exaltou o trabalho de Jesualdo Ferreira, atual técnico do Santos, em entrevista realizada ao jornal O Jogo, de Portugal.

O meia-atacante do Kasimpasa, da Turquia, chegou a ser sondado no início do ano pelo Peixe, mas a diferença salarial impediu qualquer negociação.

“Jesualdo foi quem mais me entendeu. Me massacrava muito durante a semana, mas nos jogos me dava a maior liberdade do mundo. Ele sabia que eu ia falhar três ou quatro jogadas, mas que na quinta ou sexta ia resolver o jogo, com uma assistência ou um gol. Só que antes dava muito na cabeça e massacrava. Depois do treino sentava-se comigo e falávamos muito sentados em cima de uma bola. Foi o treinador com quem senti mais liberdade e que soube aproveitar mais as minhas qualidades”, disse Quaresma.

“No Porto, as minhas melhores fases foram com ele, pela liberdade e confiança que me dava. Vi o Jesualdo transformar jogadores normais em craques. Vi jogadores entrarem no Porto que tinham dificuldades na recepção de bola em certos movimentos e ele, após os treinos, trabalhava muito”, completou.

Jesualdo tem contrato com o Santos até dezembro. O Peixe anunciou férias coletivas até 30 de abril e previu treinamentos a partir de 4 de maio, mas a paralisação pode ser maior por conta da manutenção da pandemia do novo coronavírus no Brasil.

