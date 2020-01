Propostas não agradam, e Uribe deve se reapresentar ao Santos

Fernando Uribe deve estar presente na reapresentação do Santos, marcada para a próxima quarta-feira, no CT Rei Pelé, a primeira atividade sob o comando de Jesualdo Ferreira.

O Peixe só foi procurado pelo empréstimo de Uribe, com a condição de não poder pagar os salários integralmente. Desta forma, as negociações não avançaram.

O centroavante colombiano foi alvo do Millionarios e Junior Barranquilla, do seu país, e do Querétaro (MEX) nas últimas semanas, sem ofertas de compra.

O Alvinegro tentou envolver o camisa 9 para trazer Victor Cantillo, do Barranquilla, mas não obteve sucesso. O volante está acertado com o Corinthians.

Contratado por R$ 5 milhões junto ao Flamengo, Fernando Uribe teve 2019 ruim no Santos: 11 jogos, nenhum gol marcado e fim da temporada no banco de reservas.