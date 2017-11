Preterido com Levir, Arthur Gomes ganha ‘voto de confiança’ de Elano no Santos

Arthur Gomes será uma das novidades do Santos contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jovem de 19 anos é visto com bons olhos pelo técnico interino Elano, que o escalará na vaga de Copete, fora por causa de uma conjuntivite.

‘Revelado’ por Dorival Júnior, o atacante quase não foi utilizado no período que Levir Culpi ficou no comando do Peixe. A última atuação de Arthur foi no dia 19 de julho, em vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, na Vila, quando jogou por apenas 15 minutos. Antes, ele só entrou em campo por poucos minutos contra o Vitória, Atlético-GO e São Paulo, respectivamente.

Vale lembrar que quando Elano assumiu a equipe interinamente pela primeira vez no ano, em junho, Arthur Gomes também ganhou uma oportunidade e foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, no Pacaembu, no primeiro turno do Brasileirão.

“Dou valor para os meninos que estão com a gente. Todos são importantes, do sub-11 ao 23. Todos são o Santos. Todos precisam estar integrados para servir ao profissional”, disse Elano.

Com Arthur Gomes no time principal, o Peixe deve pegar o Atlético-MG com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Caju; Alison, Renato e Lucas Lima; Arthur Gomes, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.