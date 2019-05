Presidente do Santos revela clássico e decisão na Vila Belmiro

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou o mando de campo dos três próximos jogos: Atlético-MG, pela Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e o clássico contra o Corinthians, também pelo Brasileirão. As alterações foram confirmadas pela CBF, posteriormente, no início da noite desta segunda-feira.

O Peixe enfrentará o Galo no duelo de volta das oitavas de Copa do Brasil na Vila Belmiro, dia 6, assim como o clássico diante do rival, no dia 12, na Vila. A partida contra o Atlético, pela oitava rodada do Brasileiro, ocorrerá no Pacaembu.

Na ida contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o Santos empatou em 0 a 0. E o clássico diante do Corinthians marcará a despedida de Rodrygo rumo ao Real Madrid.

