Presidente do Santos “imita” Faustão e Ricardo Gomes não descarta Luxemburgo

O presidente do Santos demonstrou bem-humor na entrevista coletiva para explicar a demissão do técnico Jair Ventura. O mandatário, inclusive, reeditou um meme do Faustão em seu programa dominical.

Uma repórter perguntou sobre a possibilidade de Dorival Júnior ou Levir Culpi substituírem Jair, ambos livres no mercado. O executivo de futebol Ricardo Gomes elogiou, enquanto Peres brincou.

“Ótimos treinadores. Mandou bem!”, disse Ricardo.

“Erroooooou”, brincou Peres.

Na sequência, o nome de Vanderlei Luxemburgo foi colocado em pauta. Ricardo Gomes não descartou o multi-campeão e agora desempregado.

“Luxemburgo foi um dos maiores do Brasil nas últimas duas décadas. Não descarto ninguém. Foi campeão várias vezes no Santos. É um grande treinador”, concluiu Ricardo Gomes.

A busca por um novo treinador é comandada por Ricardo Gomes e o executivo afirmou que prioriza dois nomes e que há boas chances de ter sucesso na negociação. Eles são brasileiros.