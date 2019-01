Presidente do Santos diz que exposição já fez Sampaoli valer a pena

O presidente do Santos, José Carlos Peres, está empolgado com o início de trabalho do técnico Jorge Sampaoli. E menos de um mês de trabalho foi suficiente pela aprovação definitiva.

Com o Peixe como sensação do Campeonato Paulista – três jogos, três vitórias e bom futebol apresentado -, a exposição na imprensa aumentou.

“Programas só têm falado do Santos, de cinco minutos foram para 10, 12. Já valeu a pena trazer o Sampaoli. Imagina se ganhar campeonato?”, disse Peres, na noite da última terça-feira.

Sampaoli tem contrato com o Alvinegro até dezembro de 2020. O treinador tem sido protagonista de materiais publicados em emissoras de todo o país.