Presidente do Santos diz que “estará mais presente” após saída de Autuori

O presidente do Santos, José Carlos Peres, diz que estará mais presente no dia a dia do departamento de futebol após a saída do superintendente Paulo Autuori na última semana.

Autuori decidiu não ficar em 2020, mas se dispôs a permanecer até dezembro. O Peixe, porém, optou pela troca antecipada e promoveu William Thomas, então diretor técnico, à chefia do departamento.

“Entendemos que ambas as funções (diretor técnico e superintendente) poderão ser executadas pelo William. Ele dará prosseguimento nos projetos e no planejamento para 2020. Eu estarei mais presente ajudando a viabilizar”, diz Peres, à Gazeta Esportiva.

“Negociações de compra e venda, por exemplo, já eram executadas por mim. A parte administrativa do dia a dia era do Paulo (Autuori). Assim sendo, o que o Paulo fazia será executado pelo William. Ele é bom negociador e com certeza, na maioria absoluta dos casos, só vai precisar de mim para homologar junto ao Comitê de Gestão”, completou.

Questionado sobre eventuais problemas com Paulo Autuori, alvo de sua gestão desde o início, Peres negou.

“Nenhuma mágoa. De forma alguma. Vida que segue”, concluiu.

