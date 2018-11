Presidente do Santos diz crer em Libertadores, mas fala em reforços para a Sul-Americana

O presidente do Santos, José Carlos Peres, mostrou dúvida sobre a chance de classificação para a Libertadores da América em 2019.

O mandatário citou as chances matemáticas e um pacto para as três rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Na sequência, falou em reforços para a Sul-Americana.

“Matematicamente temos chances. Basta vencermos três. Jogamos contra o Atlético-MG e podemos ficar a quatro pontos (do G6). Eles têm jogos dificílimos, mais difíceis que os nossos. Então, temos esperanças ainda.

Fizemos um pacto: reclamar pouco e jogar muito”, disse Peres, ao Bandsports, antes de comentar sobre reforços.

“Diego e Robinho são nomes interessantíssimos, ídolos. Imagina reunirmos os dois? Mas não podemos fazer loucuras. Temos que montar um time forte para Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-americana…”, completou.

O Santos ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, sete a menos que o Atlético-MG, o sexto. O Peixe precisa vencer as três partidas e torcer por tropeços do Galo e também do Botafogo e Atlético-PR – O Cruzeiro é o oitavo, mas já está classificado por ter sido campeão da Copa do Brasil.