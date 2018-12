Peres fala com Holan e se anima com conhecimento sobre o Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, conversou com Ariel Holan, técnico do Independiente-ARG, na tarde desta segunda-feira, antes de reunião do Comitê de Gestão para definição do novo treinador.

Peres ficou entusiasmado após a ligação de cerca de 30 minutos. O técnico mostrou conhecimento do elenco do Peixe e vontade de treinar um clube brasileiro. Ele conhece Carlos Sánchez do período como auxiliar do River Plate-ARG, por exemplo.

No bate-papo, Holan também falou sobre posições carentes. Estudioso e com ainda mais informações do Alvinegro por causa do confronto na Libertadores da América deste ano, o treinador vê a necessidade de um meia armador e um atacante “puxador de contra-ataque”.

Outro ponto positivo para o argentino é o “desapego” por jogadores caros. Ele entende que pode encontrar soluções nas categorias de base e reforçar o elenco pontualmente com poucos atletas dentro do orçamento santista. Algumas opções, como o atacante Rubén Botta, do San Lorenzo-ARG, foram citadas.

Holan tratou questões financeiras como secundárias, mas um de seus representantes conversou sobre valores com o presidente. A proposta foi de 1,3 milhão de dólares ao ano (R$ 424 mil), contra uma pedida de $ 1,8 milhão (R$ 590 mil) – essa diferença não preocupa os envolvidos nas tratativas. O acordo seria de dois anos, sem multa rescisória.

Holan acredita que pode ser liberado pelo Independiente sem o pagamento de qualquer compensação, mesmo com contrato até 2021, renovado em junho. Essa questão seria apreciada depois da possível proposta oficial do Santos.

Holan divide opiniões

A reunião desta segunda-feira no Comitê de Gestão do Santos terminou com aval para Ariel Holan, mas com restrições. Parte da diretoria vê grande risco em pagar a bagatela de R$ 600 mil para um técnico estrangeiro, em momento político conturbado do Peixe.

No colegiado, há quem defenda Vanderlei Luxemburgo, Zé Ricardo e Dorival Júnior. Nomes como Roger Machado e Diego Aguirre não foram apreciados neste encontro. Muricy Ramalho, um dos cotados, não quer deixar de ser comentarista do SporTV. De acordo com o UOL, Dunga foi apontado como alternativa.

O presidente José Carlos Peres pretende avançar pelo substituto de Cuca nesta terça-feira. O mandatário tem dúvidas e quer ouvir mais pessoas antes de tomar sua decisão. O executivo de futebol Renato gosta do trabalho de Holan.