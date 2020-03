Presidente do Santos cita Gabigol e revela negociação frustrada com a Inter por Soteldo

O presidente do Santos, José Carlos Peres, esteve em contato com a Internazionale de Milão, por meio do diretor Piero Ausilio, para tratar de Yeferson Soteldo.

O Peixe pediu alto – 35 milhões de euros (R$ 190 mi) e freou a negociação.

“Soteldo é um jogador jovem que tem habilidades sensacionais. Ele é um jogador que decide os jogos. Todos os grandes times do Brasil me perguntaram, times da Premier League, como o Everton, querem e tem muitos pedidos da Espanha. Apesar da decepção que tivemos com a história de Gabigol, eu queria dar a preferência ao Piero Ausilio, e com uma contraproposta de 20 a 25 milhões de euros, teríamos nos sentado para negociar, mas ele não respondeu mais”, disse Peres, ao site “calciomercato”.

A decepção por Gabigol ocorreu antes do empréstimo ao Flamengo – o clube carioca, posteriormente, efetivou a compra do atacante junto à Inter.

“Pegamos Gabriel Barbosa no fundo do poço, depois de apenas jogar no banco da Inter, estava emprestado ao Benfica… Ele já havia desvalorizado, e o jogador tinha a moral sob os calcanhares. Nós o colocamos e fizemos se sentir em casa. Ele jogou muito e marcou muitos gols. Ele queria ficar aqui: liguei para a Inter e ofereci Lucas Veríssimo mais 4 milhões, mas eles preferiram dar ao Flamengo por 20 milhões parcelados. Uma pena”, completou Peres.

