Presidente do Santos cita Flamengo e diz que pandemia coloca “todo mundo meio igual”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, acredita que a pandemia do novo coronavírus coloca todos os clubes em patamar financeiro semelhante.

Em entrevista à ESPN, Peres citou o Flamengo, reconhecido pelo poderio monetário, para argumentar.

“Pandemia colocou todo mundo meio igual. Problema com atleta, com salário… Quanto maior, maior o tombo. Não acredito que o Flamengo fuja dessa regra”, disse o presidente santista.

“Não tem protagonista com dinheiro no bolso, todos iguais. Time grande, médio e pequeno sente falta do dinheiro. Dinheiro não existe porque a televisão nos paga e nos mantém. E não estão pagando porque não recebem. É efeito dominó”, completou.

Mesmo com as dificuldades financeiras, o Santos separou o salário de abril. Mas teme pelo futuro próximo.

“Pagamos abril integral, depois veremos maio, junho… Uma coisa está decidida: quem ganha até seis mil reais não terá mudança no salário”, concluiu.

Não há previsão para a retomada do futebol no Brasil. A última partida do Santos foi a derrota por 2 a 1 para o São Paulo, em 14 de março, pelo Campeonato Paulista.

