Presidente diz que Santos tem 99% de chance de não ter prejuízo com Cueva

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos tem 99% de chance de não ter prejuízo com a saída forçada de Christian Cueva para o Pachuca, do México.

O Peixe contratou Cueva por R$ 26 milhões, em três parcelas anuais, mas não pagou a primeira parte ao Krasnodar neste ano. O Alvinegro teve o aval do clube russo para não quitar o débito em meio ao processo na FIFA movido contra o peruano e o Pachuca.

“Nunca eu manifestei que eu gostaria de ter o Cueva. Houve um pedido, eu falei sobre ser um jogador irresponsável, mas Sampaoli falou que mudou. Eu chegava no CT e primeira coisa que ele falava era sobre o Cueva. Não culpo Sampaoli, não colocou revólver na cabeça, mas pediu no meio do sucesso. Quem ousava dizer não? Tínhamos duas opções. Ricaurte, do Independiente de Medellín, e Cueva. Pediram valor maior e optamos pelo Cueva. Na primeira semana tiveram desentendimento e Sampaoli já falou que não jogaria mais com ele”, disse Peres, à Transamérica.

“Cueva abandonou o clube e foi para o Pachuca, assumiu responsabilidade. Fifa fez liberação forçada. Estamos conversando bastante com o Krasnodar, dono do jogador. Santos não tem culpa, entenderam que o jogador abandonou. Vão aguardar o resultado do que prometeu a Fifa, que é resguardar direitos do Santos. Multa é de 100 milhões de euros, mas clube nem tem essa disposição para pagar. Estamos com um escritório especialista na Justiça e a possibilidade é de 100%, 99%, para um acordo e que as partes não tenham prejuízo”, completou.

O Santos contratou um escritório internacional de advocacia para auxiliar no caso de Cueva. A empresa aceitou receber apenas no caso de vitória no tribunal. Christian Cueva decidiu sair do Peixe sem autorização e obteve o registro forçado na FIFA no início do ano. Enquanto isso, o Alvinegro espera ser indenizado.

O Santos quer pelo menos os R$ 26 milhões da cláusula de compra obrigatória junto ao Krasnodar. O meia estava emprestado até janeiro e havia um acordo engatilhado pela permanência por quatro temporadas, com pagamento em parcelas.

Peixe e Krasnodar conversam para vencer Cueva e Pachuca na Justiça. O clube russo é o maior prejudicado, pois não recebeu qualquer quantia até o momento.

Christian Cueva tem 28 anos e não vingou no Peixe. Ele disputou 16 jogos em 2019 e não fez gol e nem deu assistência.

