Presidente diz que Santos pagou salário de fevereiro e explica atraso

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que pagou o salário atrasado de fevereiro na tarde desta segunda-feira. Ainda há um débito em dois meses do direito de imagem.

Peres fez uma longa explicação sobre o “primeiro atraso” de sua gestão, iniciada em janeiro de 2018.

“Estamos desde janeiro e nunca atrasamos. Clube tem crédito de R$ 100 milhões, não estamos quebrados. Foi problema de fluxo de caixa. Foi saldado o pagamento hoje. Havia a antecipação do dinheiro do Rodrygo, de cerca de R$ 90 milhões, e não ocorreu. Cinco dias antes avisaram que o crédito seria no dia do pagamento. Grupo tinha feito seguro do jogador Emiliano Sala, do avião que caiu no Canal da Mancha. Jogador acabou falecendo, havia cláusula que esse grupo estava segurando, tiveram prejuízo. Não só dos direitos econômicos, de 17 milhões de euros, mas no seguro de vida. Grupo recuou, tiveram desembolso grande e acharam que não deveriam mais trabalhar com futebol. Por isso acabaram nos dando dor de cabeça. Confiávamos no crédito e acabou não acontecendo. Trabalhamos com projeção, com alguma saída, mas confiamos tanto na transação que acabamos passando por apuros. Hoje resolvido, fizemos o crédito e foi pago”, disse o presidente, em entrevista coletiva.

“Foi pago o administrativo no dia, tínhamos fundo, e depois, até por questão administrativa, nosso pessoal pagou apenas a parte da comissão técnica. Gerou desconforto, mas está tudo equacionado. Bola para frente, vencemos, temos jogo importante amanhã. E boa notícia é de que o clube saldou o débito que tinha. Lamentamos, pedimos desculpa aos atletas, mas não é justifica, é lamentar: clubes grandes têm até 90 dias. Atrasamos 20 dias e infelizmente deu todo esse transtorno e parece que o Santos é o único. Quem está no mercado sabe das dificuldades. Por isso pedimos sempre pelo empenho dos atletas, há um time que está dentro de o campo e o de fora, a gente. Aconteceu, primeiro atraso nosso, e espero que não ocorra mais”, concluiu.

