Presidente diz que Santos é “obrigado” a manter processo contra Neymar

O presidente José Carlos Peres vê o Santos “obrigado” a manter o processo contra Neymar e o Barcelona pela polêmica venda de 2013.

A ação foi iniciada em 2015, ainda pelo ex-presidente Modesto Roma, e se arrasta na Justiça, sem muito sucesso para o Peixe.

“Penso que não se pode processar um ídolo. Foi feito pela gestão anterior, perdemos em 2018 essa ação, recorremos, até porque respondemos ao Conselho Deliberativo. Está para sair (a decisão). A corte diz que vai resolver em um mês, aí vem uma carta e adia, e agora com essa crise (causada pelo coronavírus) fica ainda mais difícil de resolver. Queremos boa relação com Neymar, processo não é contra ele, é Barcelona. Mas ambos fazem parte e somos obrigados a prosseguir. Esperamos resolução rápida porque nossa relação com o Neymar está boa, frequenta as mídias do clube. É Menino da Vila, valioso, e não podemos abdicar dele”, disse Peres, ao Bandsports.

O caso foi julgado e negado pela FIFA e está no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS). O Santos vendeu Neymar por 17,1 milhões de euros, além da preferência cedida de Gabigol, Giva e Victor Andrade por 7,9 milhões e outros 2 mi para o craque entre os três melhores do mundo.

Em contrapartida, Neymar recebeu 58,5 milhões de euros: 40 milhões da venda, 10 milhões de luvas, 4 milhões em direitos de imagem, 2 milhões para a N&N monitorar promessas do Santos e uma doação de 2,5 mi ao Instituto Projeto Neymar Jr.

Neymar tem contrato com o PSG até junho de 2022. O atacante declarou amor ao Santos na última semana, no aniversário do clube de formação.

