Possível renovação com o Galo deixa Santos pessimista por Robinho

O sonho de trazer Robinho em 2018 está ficando mais distante para o Santos. Sem iniciar negociações por conta da eleição que acontece em dezembro, o presidente Modesto Roma Júnior viu o Rei do Drible ficar próximo de renovar seu contrato com o Atlético-MG.

Inicialmente, o atacante não ficaria em Minas após o término do vínculo, no final do ano. Porém, ele passou a fazer ótimas apresentações na reta final do Campeonato Brasileiro, animando a diretoria do Galo para uma possível permanência na próxima temporada.

Além disso, o próprio Robinho já demonstrou que tem o interesse em ficar no time atleticano e até topou diminuir seu salário. As declarações do atacante não pegaram bem no Santos, afinal, ele já recusou algumas ofertas para retornar Peixe.

Quando se transferiu para o Atlético-MG, no início de 2016, Robinho irritou muitos santistas, que xingaram e vaiaram bastante o craque nas duas vezes em que ele pisou na Vila Belmiro como adversário.

Em contato com a Gazeta Esportiva em outubro, o presidente Modesto Roma Júnior garantiu que a volta do camisa 7 para a Baixada Santista só depende do atacante.

“A decisão é do Robinho. Ele sabe que a Vila Belmiro é sua casa, mas ele trabalha no Atlético-MG. Nós respeitamos esse trabalho e não vamos assediar jogador dos outros”, afirmou o mandatário.