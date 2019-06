Por temor de punição, Santos tira Rodrygo de jogo contra o Ceará

Rodrygo foi cortado da lista de relacionados do Santos para a partida contra o Ceará, neste domingo, no Estádio Castelão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe ouviu pareceres favoráveis de advogados, mas, mesmo assim, tirou a joia do compromisso para evitar risco de ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Rodrygo foi convocado pela seleção olímpica para o Torneio de Toulon, na França, não se integrou ao elenco, porém, a desconvocação oficial não foi enviada pela CBF ao Alvinegro.

O Santos poderia se basear no regulamento internacional de competições da FIFA, sobre a necessidade de liberar atletas apenas em competições oficiais no calendário da federação, mas a decisão foi de tirar Rodrygo, mesmo com o Torneio de Toulon fora da Data FIFA.

Rodrygo ficou incomodado com a situação. O atacante decidiu não ir à seleção para ter mais tempo no Santos, mas perdeu um de seus últimos jogos. Ele irá para o Real Madrid em julho. A despedida ocorrerá contra o Corinthians, dia 12, na Vila Belmiro. O Peixe espera pela desconvocação oficial até quinta, dia de decisão diante do Atlético-MG, no Pacaembu, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil.