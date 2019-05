Por lesão, Santos deve estender empréstimo de Leandro Donizete ao América-MG

O América-MG deve estender o empréstimo de Leandro Donizete, do Santos, por causa de uma grave lesão em ligamentos do joelho direito do volante de 37 anos.

O contrato com o América iria até dezembro de 2018, porém, foi renovado por seis meses, até o fim de junho, após uma cirurgia. O atleta rompeu o ligamento cruzado anterior e também o ligamento colateral medial.

Por força da lei, o América-MG só pode devolver Leandro Donizete quando estiver 100% recuperado. E o meio-campista ainda não foi nem liberado para treinar no campo.

A expectativa do Santos é de renovar o empréstimo até dezembro, quando acaba o contrato, e Donizete poderia ficar livre até janeiro de 2020. O América-MG aguarda pela recuperação para definir a situação.

Os clubes dividem o salário de R$ 300 mil – o Peixe paga a maior parte. Leandro Donizete foi contratado em dezembro de 2016 e nunca agradou o torcedor santista. Ao todo, foram 23 partidas.

