Polivalente, atacante paraguaio pode atuar em até quatro funções no Santos

O Santos está bem perto de contratar Derlis González, atacante paraguaio do Dínamo de Kiev-UCR, em troca pelo meia Vitor Bueno. O jogador chegará ao Brasil na manhã desta sexta-feira para ajustar detalhes finais, fazer exames médicos e assinar acordo por empréstimo.

González chamou a atenção do Peixe pela polivalência. O jogador titular da seleção paraguaia costuma atuar como ponta, mas prefere a função do “segundo atacante”, atrás do centroavante, no esquema 4-4-2 ou 4-1-3-2, esquemas incomuns no futebol brasileiro.

“Nós vamos chegar às 6h30 da manhã para assinar o contrato. Até assinar, nada é seguro”, disse o atacante, à Gazeta Esportiva, antes de comentar um pouco das suas características.

“Eu posso jogar como media punta (um ponta no esquema 4-2-3-1, usual no futebol brasileiro) ou pelo centro (como armador), mas me sinto melhor como segundo punta (o segundo atacante, num 4-4-2)”, explicou.

No Dínamo, Derlis jogou aberto pela esquerda. Na seleção do Paraguai, o atacante é utilizado pela direita, onde a concorrência no Santos é menor. Rodrygo e Bruno Henrique preferem o lado esquerdo do campo.

Derlis González tem 24 anos e 1,72m de altura. Revelado pelo Rubio Ñu e com passagens pelo Benfica B, Guarani, Olimpia e Basel, ele tem contrato até junho de 2020. Na última temporada, atuou 33 vezes e fez três gols.