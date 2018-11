Peres vê Santos mais perto de Dodô e cita exemplo de gringos

O Santos está mais perto de garantir a permanência do lateral-esquerdo Dodô. Quem garante é o presidente José Carlos Peres.

O mandatário espera uma adequação do salário integral de Dodô ao futebol brasileiro. O total pago pela Sampdoria-ITA é de R$ 650 mil. O Peixe arca com R$ 130 mil – equivalente a 20%. O empréstimo vai até 31 de dezembro.

“Ainda hoje cobrei o empresário do Dodô e só falta questão salarial. Com a Sampdoria tudo certo. Já fiz reunião, apresentei a nossa ideia e ele ficou de dar retorno. É só o valor e ver o que bate com a ideia. Dei uma aproximada. O que ganham lá não dá para ganhar aqui. Todos que voltaram abaixaram, Derlis, Sánchez, Bryan Ruiz…”, disse Peres, em entrevista na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

O Santos tem a prioridade de compra de Dodô. O valor fixado no contrato é 2 de milhões de euros (R$ 8,75 mi) e, de acordo com Peres, a Sampdoria aceita parcelar.

O Peixe tem a concorrência de Cruzeiro e Flamengo pelo lateral de 26 anos. Nenhuma proposta oficial foi apresentada até o momento.