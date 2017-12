Peres promete renovar com Oliveira apenas por um ano: “Dois seria prejuízo”

O presidente eleito José Carlos Peres só renovará com Ricardo Oliveira se ele aceitar contrato de um ano. O camisa 9, por sua vez, pediu para ficar por mais duas temporadas. Atualmente, o vínculo do atacante com o clube termina no próximo dia 31.

“A questão será analisada pelo novo diretor e também pelo técnico. Há um obstaculo porque ele quer dois anos. Mas não dá pra fazer contrato de dois anos, pois seria prejuízo para o clube. Se ele topar um ano ele fica”, afirmou Peres após a assumir a posse simbólica na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro.

A nova diretoria do alvinegro agendou para os próximos dias uma reunião com Augusto Castro, empresário do camisa 9. Oliveira, por sua vez, está de férias em Recife, mas segue treinando forte para voltar em forma durante a pré-temporada.

As tratativas para a extensão do vínculo já haviam sido iniciadas pelo atual mandatário Modesto Roma Júnior, mas ficaram ‘travadas’ por causa da eleição presidencial, vencida por José Carlos Peres no último dia 9.

Modesto ofereceu o mesmo salário atual de Oliveira e um ano de contrato com opção de renovação automática.