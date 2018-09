Peres fala em aumento para Pituca no Santos, mas alerta: “Não agora”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, quer renovar o contrato de Diego Pituca, mas não tem pressa. O acordo vale até 2021 e o meio-campista titular ganha R$ 20 mil por mês, mesmo salário de quando chegou em 2017 para o time sub-23.

Antes, o Peixe confirmou à Gazeta Esportiva a multa rescisória de R$ 8 milhões para o futebol brasileiro. Em entrevista na noite desta segunda-feira, porém, Peres apontou valores muito maiores e mostrou tranquilidade para o negociação

“Multa é R$ 100 milhões para o Brasil e fora R$ 250 milhões. Não agora. Não há necessidade de renovar agora. Ele merece um reajuste. Eu posso garantir que merece reajuste. Por talento, e aí aumentaremos mais ainda a multa”, disse o presidente.

O tempo de contrato (cinco anos) e as luvas pela assinatura do acordo já estão definidas. Falta “apenas” a base salarial e a diferença é pequena entre o pedido e o oferecido pela diretoria. Esse entreve dura desde o início deste mês.

A prioridade é do Santos, mas as tratativas se arrastam há meses e os representantes de Pituca garantem ter propostas de outras duas equipes da Série A do Campeonato Brasileiro. O volante já demonstrou o desejo de permanecer na Vila Belmiro em 2019.

Diego Pituca tem 26 anos e 28 jogos pelo Santos em 2018, sem gols marcados e com três assistências. Ele é meia de origem, mas tem atuado como volante e também pode ser lateral e ponta pela esquerda.