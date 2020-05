Peres diz que Santos precisa vender um ou dois para “sobreviver”

O presidente José Carlos Peres diz que o Santos precisa vender um ou dois jogadores para “sobreviver” em meio à crise financeira acentuada pela pandemia do novo coronavírus, com a paralisação no futebol.

Peres afirmou que o Peixe combinou de manter o elenco, mas precisa rever o planejamento.

“Santos é um time vendedor hoje, não comprador. Precisa vender alguma coisa para superar esse momento. Antes da crise eu tinha na cabeça, eu e Comitê de Gestão, sobre manter todo mundo. Mantivemos o Soteldo e todo mundo, veio crise, e todos precisam sobreviver. Primeiro é preservar o clube. Santos é uma instituição. Grandes jogadores jogaram nesse time e momento é de uma venda ou duas para equilibrar”, disse José Carlos Peres, à ESPN.

O Santos, porém, não recebeu propostas oficiais nas últimas semanas. Lucas Veríssimo e Yeferson Soteldo são considerados os principais ativos no mercado.

