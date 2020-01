Peres diz que Santos negocia com a WTorre por “nova Vila Belmiro”

“Nos dias de jogos, o Peixe terá prioridade de uso e ficará com 100% da bilheteria. Depois, devolvemos as chaves pra eles até o jogo seguinte. Também vamos estudar um percentual da bilheteria de outros eventos. A Vila será apenas um local de shows e partidas de futebol, com restaurantes e grandes lojas para atrair todo tipo de público”, completou.

Há uma reunião marcada com a W Torre para este mês e a ideia é iniciar as obras ainda em 2020. A negociação com a empresa foi inicialmente publicada pelo Diário do Peixe.