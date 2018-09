Peres diz que há reforços engatilhados no Santos; Renato chama atenção para os emprestados

José Carlos Peres, presidente do Santos, diz que há reforços engatilhados para 2019. A ideia é planejar a próxima temporada a partir de outubro, se ele não sofrer o impeachment em votação dos associados no próximo dia 29.

A prioridade é ir atrás de quem está em fim de contrato, diminuindo os custos envolvidos, com a necessidade “apenas” dos salários e luvas pela assinatura do acordo.

“É agilidade e inteligência. Temos nosso departamento que acompanha quem está em fase de término de contrato. Quem for mais ágil e espero vai conseguir aproveitar essas oportunidades de não pagar direitos econômicos e isso facilita bastante. Tem vários deles acompanhando. É o que o Renato falou, ele acompanha junto com a análise. Existe alguns engatilhados e vamos ver se conseguimos traduzir isso em negócio”, disse o presidente nesta terça-feira.

Novo executivo de futebol do Santos, Renato fará parte da montagem do elenco. O ídolo chama a atenção para o retorno dos emprestados. Vários foram emprestados como David Braz (Sivasspor), Vecchio (Shabab Al Ahli) e Rodrigão (Avaí), e há destaques como Rafael Longuine, com oito gols na Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani.

“Eu vinha há alguns dias conversando. Temos uma equipe por trás, estamos mexendo uma coisinha. Tudo com o Cuca. Não só eu, mas todos. Vamos ver necessidade com quem vai sair e ficar. Vamos suprir com quem tem qualidade e potencial. E a base será olhada sempre. Sabemos que é um celeiro, que sempre revela. Carinho vai existir sempre”, explicou Renato.

“É sentar com o treinador, tivemos mudança de treinador no decorrer do ano, algo que a gente espera que não tenha em 2019. Começar o ano forte, competitivo e tudo vai ser aliado com o Cuca nesse final de ano. Vamos ver as necessidades. Tem quem volta de empréstimo, contratos no fim, é sentar, olhar e montar o elenco para um ano em vitorioso em 2019”, emendou.