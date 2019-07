Peres define mando dos quatro próximos jogos do Santos no Brasileirão

O presidente do Santos, José Carlos Peres, definiu a Vila Belmiro como palco dos quatro próximos jogos no Campeonato Brasileiro: Avaí (28/7), Goiás, (4/8), Fortaleza (25/8) e Athletico-PR (8/9).

“Jogaremos na Vila Belmiro as próximas partidas até completar 50% com o Pacaembu. Depois faremos rodízio entre os estádios”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

O Santos atuou 11 vezes no Pacaembu e só sete na Vila Belmiro nesta temporada por causa da reforma no estádio do início do ano. Com Avaí, Goiás, Fortaleza e Athletico-PR na Baixada Santista, o número prometido por Peres ainda na campanha eleitoral seria alcançado.

O jogo diante do Avaí, pela 12ª rodada, está marcado para 16h de sábado. A partida contra o Goiás, na 13ª, está agendado para 11h de domingo. Ainda não há data e horário confirmados para os embates com Fortaleza e Athletico, pelas rodadas 15 e 18, respectivamente.

Vila Belmiro em 2019

Santos 1 x 0 Ferroviária

Santos 3 x 0 Atlético-GO

Santos 2 x 0 Vasco

Santos 2 x 1 Fluminense

Santos 0 x 0 Internacional

Santos 3 x 1 Atlético-MG

Santos 1 x 0 Corinthians

Pacaembu em 2019

Santos 2 x 0 São Paulo

Santos 1 x 0 Mirassol

Santos 1 x 1 River Plate (URU)

Santos 3 x 0 Guarani

Santos 3 x 2 Oeste

Santos 4 x 0 América-RN

Santos 0 x 1 Novorizontino

Santos 2 x 0 Red Bull Brasil

Santos 1 x 0 Corinthians

Santos 3 x 0 Vasco

Santos 1 x 2 Atlético-MG