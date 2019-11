Peres crê em “compromisso” de Sampaoli e pede escalação de Cueva no Santos

O presidente do Santos, José Carlos Peres, participou do programa “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, na noite deste domingo e falou sobre a situação de Jorge Sampaoli.

Peres acredita no “compromisso” do técnico para cumprir o contrato, válido até 31 de dezembro de 2020. Sampaoli não garante a permanência.

“Ele tem uma multa (rescisória) média. Não é tão alta. Times grandes têm (condição de pagar), China tem, até a liga americana. Mas a questão não é a multa. É o compromisso. Contrato de 2 anos foi um compromisso. Acredito muito que ele vai permanecer conosco”, disse o presidente.

José Carlos Peres também comentou sobre a situação de Cueva e sugeriu a escalação do meia. O peruano está emprestado pelo Krasnodar (RUS) até janeiro de 2020 e o contrato prevê compra obrigatória por R$ 23 milhões. Ele está treinando separadamente.

“Cueva está treinando, esperamos que haja o bom senso dele jogar. Jogador do nível dele não pode ficar na reserva. Tem que valorizar o produto para poder negociar se for o caso”, afirmou Peres.

Jorge Sampaoli terá nova reunião com o superintendente Paulo Autuori nos próximos dias para saber do planejamento de 2020. Ele só ficará se sentir condições do elenco brigar por títulos. Neste momento, o “fico” é improvável.