Pelé recebe homenagem do Santos e retribui: “Obrigado por tanto amor”

Após dois anos de silêncio, Pelé finalmente quebrou o silêncio com o Santos. Completando 77 anos nesta segunda-feira, o Rei foi homenageado pelo clube onde fez história e retribuiu o carinho nas redes sociais.

Durante a tarde, o Peixe divulgou um vídeo no Youtube onde alguns jogadores e o presidente Modesto Roma Júnior parabenizam o craque. Logo depois, em seu perfil no Twitter, o maior ídolo do clube e do Brasil respondeu.

“Minha história não seria a mesma sem vocês, Santos FC. Obrigado a todos os santistas por tanto amor!”, postou o Rei.

“Saudades. Faz 77 anos da maior história de qualquer homem que já passou pela face da Terra. Você é o maior. O mais incrível. O incomparável. Isso é Pelé. Esse é o Pelé de Três Corações, Bauru, mas principalmente, de Santos. Você realmente nos encanta. Feliz aniversário. Muitos aniversários para você”, disse Modesto Roma Júnior.